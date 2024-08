Denunciato spacciatore a Pisa: era ricercato per furto

Gli agenti della sezione specializzata per il contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Pisa, durante il pattugliamento delle zone cittadine maggiormente interessate da furti e rapine, hanno identificato negli scorsi giorni un trentaquattrenne straniero, irregolare sul territorio nazionale e ricercato in relazione ad una ordinanza di custodia cautelare per il reato di furto.

Il ricercato è stato individuato dagli agenti in borghesi in zona Stazione e subito fermato. Dal successivo controllo emergeva che l'uomo aveva con sé tre dosi di hashish e cocaina pronte allo spaccio.

Pertanto, oltre ad essere associato alla Casa Circondariale di Don Bosco per la custodia cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Pisa, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.