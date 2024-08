Dopo il collegio il trekking: i professori del Marconi in cammino verso il nuovo anno scolastico

Si svolgerà la mattina di lunedì 2 settembre 2024, dopo il collegio docenti, il trekking dei professori del liceo "G.Marconi" di San Miniato. L’iniziativa è stata ideata e proposta dal Dirigente, prof. Luca Petrini, con la collaborazione delle docenti Teresa Bilantuono e Denise Cavallini. Una passeggiata che nasce per rinsaldare i rapporti tra i docenti presenti in organico, dopo la pausa estiva, ed accogliere i nuovi professori che entreranno in servizio presso il liceo sanminiatese nell’anno scolastico 2024-25. La passeggiata è pari a circa 4,5 km con durata di 1,20'h/1,30'h, ed avrà inizio dal Liceo Marconi percorrendo via Covina, piazza Capoquadri e via Sasso per giungere nel circondario delle campagne de La Scala. "La scuola, in quanto comunità educante, è impegnata e attenta ai rapporti umani - sottolinea il Ds Luca Petrini - mi piace leggere il percorso della camminata come metafora di una scuola in movimento".

Fonte: Ufficio stampa