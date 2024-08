Un mega evento a dicembre per ricordare Franchino

La Magia non finisce. Il prossimo 21 dicembre al Modigliani Forum di Livorno si terrà un evento ufficiale in memoria di Franchino. Il vocalist e dj, nato in Sicilia ma adottato dall'Empolese Valdelsa, è scomparso a maggio a 71 anni.

Il 21 dicembre a Livorno, però, tantissime persone lo ricorderanno con un evento che durerà dalle 18 alle 4. A commemorare Franchino tanti amici e colleghi, ma soprattutto tantissimi fan. I biglietti sono già disponibili e stanno andando a ruba.

Francesco Principato, noto come Franchino, si era stabilito da tempo con la famiglia a Santa Maria a Monte. La sua scomparsa a maggio ha lasciato nel lutto generazioni di appassionati di musica e frequentatori di discoteche.