Galli (Lega): "Popolazione invecchia, insufficienti i posti nelle Rsa"

"Il tema relativo alle Rsa è sicuramente tra quelli che mi sta più a cuore - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - A più riprese, ma purtroppo con scarsi risultati, ho sollecitato sia l'Assessore Spinelli che il suo collega Bezzini ad essere maggiormente attenti alle criticità che gli anziani, i loro familiari ed i gestori hanno più volte sollevato-prosegue il Consigliere."

"Occorre immediatamente un cambio di passo; bisogna verificare sul territorio il numero di strutture presenti e rapportarle a quante sono le persone in età avanzata che vivono in quelle aree e che necessitano di essere ospitate nelle Rsa. Facilmente, si osserverà una palese sproporzione e di conseguenza ecco spiegato il perchè delle giuste preoccupazioni da parte di chi ha un parente che deve avvalersi dei servizi di una Rsa-sottolinea il rappresentante della Lega."

"Altro annoso problema, colpevolmente irrisolto, è quello dei tempi relativi alle specifiche visite sanitarie per verificare le condizioni dell'anziano e dei successivi contributi pubblici che tardano ad essere erogati, mettendo finanziariamente in crisi le famiglie. Insomma, cari Assessori, sarebbe il caso di rendersi conto di una situazione che, col passare del tempo, sta diventando sempre più complessa; i nostri anziani meritano un trattamento diverso ed un concreto sostegno, non solo parole e vacue promesse, dalle Istituzioni" conclude il Consigliere."