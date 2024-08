Toscana regione degli immobili di lusso: Lucca e Firenze leader

La Toscana è la regione con la più alta concentrazione di immobili di lusso in Italia. Il 32,8% delle proprietà con valore superiore al milione di euro è nella nostra regione. A rivelarlo è Idealista, portale leader nel settore immobiliare.

La classifica delle province italiane

Attualmente, in Italia sono in vendita 18.157 proprietà dal valore superiore al milione di euro. La Toscana è protagonista, con alcune province ancor più protagoniste: in quella di Lucca si trova il 9,7% del totale nazionale mentre Firenze è al 7,8%, entrambe si posizionano ai vertici della classifica delle province con il maggior numero di immobili di lusso.

Milano segue con il 7,7% del totale nazionale, diventando la terza provincia per concentrazione di proprietà di lusso, seguita da Roma con il 6,9%. Tra le altre province di rilievo troviamo Brescia con il 4,6%, mentre Siena (3,6%) e Grosseto (3,2%) consolidano ulteriormente il primato della Toscana. A completare la top 10 delle province italiane con il maggior numero di case di lusso ci sono Sassari (2,7%), Como (2,6%), e le province di Pisa e Imperia, entrambe con il 2,4%.

L'extralusso, ancora più esclusivo

All'interno del mercato del lusso esiste un segmento ancora più esclusivo: quello delle case di extralusso, con un prezzo superiore ai 3 milioni di euro. Ad agosto, gli immobili in vendita in questa fascia di prezzo erano 1.894, concentrati principalmente nelle province di Lucca (323 annunci; 17,1% del totale) e Firenze (227 annunci; 12%). Seguono Milano con 130 annunci (6,9%), Roma con 122 (6,4%) e Siena con 107 (5,6%). In 28 province italiane, invece, non sono presenti case in vendita che superano i 3 milioni di euro.

Qua l'analisi delle province e dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio