Nuovo incidente sul lavoro in cartiera: 23enne in ospedale

Un operaio di ventitré anni è rimasto gravemente ferito in una cartiera di via del Brennero a Lucca. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 3.30 circa di notte del 30 agosto. Stava effettuando l'orario notturno quando si è schiacciato la mano in un macchinario.

Il giovane è stato portato in ambulanza in codice rosso per dinamica all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenute l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca.

Si tratta del secondo incidente in pochi giorni in cartiera dopo quello di Villa Basilica: il fucecchiese coinvolto sembra in via di ripresa, stando alle ultime info a riguardo.