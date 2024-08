Pallavolo Castelfiorentino, Cip-Ghizzani pronta per la nuova stagione: atlete, staff e obiettivi

La nuova stagione pallavolistica è ufficialmente iniziata e la Serie B2 Pallavolo I'Giglio ha ormai avviato la preparazione.

Ecco la nuova la Cip-Ghizzani 2024/2025.

Ad esclusione di chi ha deciso diversamente, la scelta dell'allenatore e della società è stata quella di confermare tutta la squadra in blocco. Restano quindi a vestire maglia biancorossa: le palleggiatrici Viola Barnini e Siria Tofanari; il libero Alice Picchianti; l'opposta Benedetta Scardigli; la centrale Elisa Pratelli; le schiacciatrici Costanza Del Carlo, Laura Malatesti, Jessica Talluri e Rachele Zingoni.

Infine, sono cinque i nuovi arrivi che vanno a chiudere il roster della nuova Cip-Ghizzani: da Chianti Volley arrivano il libero Irene Anichini (2000) e la schiacciatrice Marta Tofanari (2002), mentre dalla Asp Montelupo giungono la centrale Camilla Magherini (2005) e l'opposta Charlotte Sani (2006), chiude la centrale Viola Nicosia (2003) proveniente dal Volley Club Le Signe.

Hanno salutato, invece, Chiara Lari, Jennifer Farieri, Benedetta Aglietti e Giulia Agnetta. Chi da più tempo chi da meno, hanno tutte dato tanto alla nostra Società: per l'impegno, i sacrifici, la dedizione, i sorrisi, una fantastica promozione... grazie!

A disposizione delle ragazze biancorosse ci saranno lo staff composto dal direttore sportivo Stefano Campitelli, il preparatore Andrea Falsetti, il Dr. Francesco Ammannati, le fisioterapiste Francesca Dainelli e Martina Summa.

Infine, confermati naturalmente alla guida della squadra l'allenatore Piergiacomo Buoncristiani e il secondo Elena Furiesi. A loro il compito di guidare una squadra particolarmente giovane e alla prima esperienza in B2, nel proseguimento del percorso già intrapreso negli scorsi anni.

"Vogliamo continuare il percorso che abbiamo iniziato - spiega coach Buoncristiani -, un progetto che abbiamo avviato già da alcuni anni e che stiamo continuando a portare avanti. Lo scopo è di migliorare sempre di più. Quest'anno cercheremo di farlo anche con giocatrici molto giovani: sono soddisfatto di questi nuovi innesti proprio perché possono inserirsi bene nel progetto dando alla squadra nuovi stimoli, e anche chi magari arriva avendo già un certo bagaglio di esperienza ha la voglia di rimettersi in gioco. L'obiettivo principale di questa stagione è la salvezza. Per tutte le ragazze è la prima volta in B2 e sfrutteremo questo anno principalmente per migliorare e prendere confidenza con la categoria, poi vedremo, sicuramente continueremo su questo percorso cercando di alzare sempre di più l'asticella".