'Sport aperto', risorse per i campi sportivi di Ponzano e Villanuova

Si chiama 'Sport aperto' ed è il sesto punto del programma della manovra 'Empoli 100 giorni'. Lo sport è un diritto di tutte e di tutti, un’opportunità di crescita sana per adulti, giovani e i più piccoli. Un’amministrazione comunale ha il compito di tenere al meglio le sue strutture sportive e restare vicina alle associazioni e alle società che promuovono l'attività sportiva.

Con la ‘Manovra’ vengono stanziati fondi per realizzare nuove tribune nei campi sportivi di Ponzano e Villanuova, rispettivamente pari a 20mila e 40mila euro. Sono 2 dei 4 campi su cui si è intervenuto questa estate, oltre ad Avane e Santa Maria. Su un totale di 10 campi da calcio presenti.

Oltre al calcio, nell'ambito di Empoli 100 giorni, anche il bocciodromo comunale a Serravalle dove si pratica lo storico gioco delle bocce sarà interessato dalla sistemazione della copertura con risorse pari a 100mila euro.

Non solo. L'amministrazione comunale prosegue nel supporto alle associazioni per eventi sportivi sul territorio stanziando 65mila euro, praticamente al pari delle associazioni culturali.

"I 'campi di periferia' di Empoli non sono luoghi lasciati a se stessi - sottolinea il sindaco Alessio Mantellassi -, hanno invece una funzione sociale importantissima. Permettono ai giovani e meno giovani di praticare sport anche a un importante livello agonistico senza doversi allontanare troppo da casa. Per questo per Ponzano e Villanuova abbiamo investito per il rifacimento delle tribune e dell'illuminazione. Ma non ci fermiamo a questo: durante l'estate ci siamo presi cura di tantissimi impianti sportivi dal centro alle frazioni, questo ritengo sia importantissimo in vista della ripresa delle attività sportive dall'autunno".

"Questa estate è stata prolifica sotto il punto di vista dei lavori agli impianti sportivi - spiega Laura Mannucci, assessora allo Sport del Comune di Empoli -, siamo intervenuti come amministrazione esaudendo le richieste delle società sportive e di chi pratica sport in quelle aree ogni giorno. Andiamo avanti in questa direzione".

GLI ALTRI INTERVENTI - Nelle scorse settimane al campo sportivo di via San Mamante nel quartiere di Santa Maria a Empoli sono partiti i lavori per la sostituzione della vecchia caldaia con due nuove a condensazione, oltre ad altri piccoli interventi propedeutici al risparmio energetico. Mentre ad Avane, il campo da gioco di via Magolo, intitolato a Lido Gavazzi e in gestione alla Polisportiva Avane, si è dotato di spogliatoi rinnovati a uso della squadra di casa, della squadra ospite e del team arbitrale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa