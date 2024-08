Terminato a Firenze per l’estate 2024 il progetto 'Turismo sicuro - Comisarias Conjuntas'

erminato oggi il programma che, come già anticipato, anche nell’estate 2024 aveva previsto, per due settimane consecutive, un "Pattugliamento congiunto Italia - Spagna" anche per le strade del capoluogo toscano: Polizia di Stato fiorentina fianco a fianco di due poliziotti spagnoli con l’uniforme del Cuerpo Nacional de Policia.

Prima del loro rientro a lavoro nella penisola iberica, questa mattina sono stati personalmente ricevuti dal Questore Maurizio Auriemma che ha voluto omaggiarli di una formella in ceramica con sopra raffigurato lo stemma araldico della nostra Polizia di Stato.

Il progetto "Turismo sicuro - Comisarias Conjuntas", coordinato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pone le sue basi su una stretta collaborazione con la Polizia iberica che si rinnova da oltre 10 anni (nonostante le pause imposte nel periodo della pandemia) ed è frutto di accordi internazionali finalizzati ad un obiettivo fondamentale per tutti i Paesi: una sicurezza sempre più concreta e percepita da tutti, anche con maggiore serenità.

In questo periodo le cd. pattuglie congiunte hanno lavorato gomito a gomito - soprattutto nelle aree di maggiore concentrazione turistica - con gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Firenze: gli specialisti della Polizia di Stato nel controllo del territorio a 360 gradi.

Come direttamente riscontrato dagli addetti ai lavori, l'iniziativa è stata indubbiamente di grande impatto e aiuto anche per i turisti provenienti da diversi Paesi latini, dove comunque si parla principalmente la lingua spagnola.

Un’esperienza unica nel suo genere che indubbiamente ha migliorato i servizi per tutti i cittadini e turisti e grazie alla quale è stato possibile confrontarsi reciprocamente con un proficuo scambio di conoscenze, nonché con la condivisione di attività di polizia sul campo.