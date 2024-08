Tornano i corsi di formazione gratuiti per i cittadini di Peccioli

Tornano da settembre a Peccioli (PI) i corsi gratuiti del progetto Comunità formate; dalla defibrillazione cardiaca alla certificazione HACCP, dall’antincendio al primo soccorso, dalla conduzione di macchine movimento terra alla cucina, sono davvero tante le opportunità di partecipare a corsi, gratuiti per i cittadini di Peccioli, per accrescere le proprie competenze in ambito sanitario, sociale o lavorativo e far compiere così un passo avanti a tutto il territorio. Il progetto, arrivato alla sua seconda edizione, nasce e prende corpo grazie alla collaborazione tra Formise (impresa sociale delle Misericordie della Toscana), Comune di Peccioli e Belvedere Spa. In un’epoca in cui l’isolamento e la disconnessione sembrano prevalere, Comunità formate si propone di ricostruire il senso di appartenenza e condivisione. Un progetto ambizioso che mira a formare la popolazione, promuovere la sostenibilità, implementando pratiche ecologiche che rispettino l’ambiente e migliorino la qualità della vita, favorire l’inclusione sociale, offrendo spazi di incontro e opportunità per tutti.

Tre gli ambiti in cui si articoleranno i corsi: area sanitaria, con i corsi BLSD (per intervenire in caso di arresto cardiaco), Primo soccorso, Disostruzione in età pediatrica; sviluppo professionale, con i corsi Conducente macchine movimento terra, HACCP, Utilizzo in sicurezza del decespugliatore, Addetto antincendio; fare comunità, con i corsi Leadership organizzativa e Dall’orto alla cucina. Il calendario completo dei corsi -in programma da settembre 2024 a gennaio 2025- e tutte le informazioni del caso sono reperibili sul sito www.comunitaformate.it, attraverso il quale è anche possibile iscriversi a uno dei tanti corsi gratuiti.

"Ringrazio le Misericordie e la Belvedere spa per questa iniziativa che ripropongono anche quest'anno" dice il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni-. "È un progetto molto centrato perché oggi la formazione è il punto di snodo fondamentale per qualsiasi impiego e qualsiasi attività. Nella nostra zona quello che manca oggi è personale da formare e qualificato per le tantissime attività che accompagnano questo momento importante di sviluppo".

"Sosteniamo convintamente da due anni questa iniziativa – dice il presidente di Belvedere Spa, Silvano Crecchi - che va nella direzione del miglioramento della qualità della vita della comunità, consapevoli dell'importanza di concorrere a dare opportunità formative ai cittadini per migliorare la loro attitudine ed affrontare i tempi attuali e futuri".

"Con Formise le Misericordie della Toscana dedicano attenzione allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle comunità locali" dice l’amministratrice di Formise, Laura Nocentini -. "La nostra missione è semplice ma ambiziosa: creare spazi e progetti che non solo soddisfino i bisogni della comunità, ma che la rendano anche un luogo in cui i legami umani si rafforzano e la cultura fiorisce all’interno delle Misericordie. Il nostro movimento da sempre è al contempo espressione di comunità ed al suo servizio; con Formise può oggi erogare nuove opportunità sui territori".

Fonte: Comune di Peccioli