Violazioni sulle norme di sicurezza in cantiere stradale, due denunce

Il 29 agosto 2024 i carabinieri di Bibbiena, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo, hanno ispezionato un cantiere stradale sulla Strada Regionale 71 a Castel Focognano. L’amministratore di una società è stato denunciato per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata nomina del preposto e l'assenza del piano operativo di sicurezza. Contestualmente è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.500 euro all’amministratore di una seconda azienda per non aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio.