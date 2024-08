Gigi Buffon è a Peccioli: un video per 'caricare' una squadra amatoriale

Uno dei più grandi portieri della storia era a Peccioli e non ha perso l'occasione per un saluto a una squadra amatoriale. Si tratta di Gianluigi Buffon, ex portiere di Parma, Juventus e Nazionale, più volte campione d'Italia e nel 2006 campione del mondo con gli azzurri.

La toccata e fuga in terra pecciolese è dovuta a una partita del figlio. Buffon è stato pizzicato da alcuni tifosi attenti che lo hanno fermato e gli hanno chiesto un video.

Lui, molto disponibile, ha acconsentito. E quindi per l'AdT-Amici di Tana, società pecciolese di Eccellenza Uisp, l'in bocca al lupo per la nuova stagione è arrivato da uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Mica male...