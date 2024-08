Furto in sacrestia a Vernio, rubati calici e pissidi

Furto in sacrestia a Vernio nella parrocchia di Sant'Antonio a Mercatale, dove nel pomeriggio di ieri,sono stati rubati quattro calici e tre contenitori di ostie consacrate (pissidi) per fortuna vuote. Mentre l'eucarestia, ovvero le ostie consacrate, conservate nel tabernacolo, non sono state oggetto del furto. I ladri, al momento ignoti, sono entrati rompendo il vetro di una delle due porte di ingresso. A scoprire il furto don Vincent Souly, il parroco, quando intorno alle 17,30 si è recato in parrocchia per preparare la adorazione del venerdì e la Santa messa. Addolorato e dispiaciuto per l'accaduto, don Vincent ha spiegato come gli oggetti rubati non siano di valore, ma la chiesa era oggetto di tentativi di furto già dallo scorso 22 agosto. Tra i calici rubati, anche quello che regalato dai parrocchiani in occasione di un anniversario del parroco. Si sta valutando ora di installare un sistema di videosorveglianza, anche per poter garantire comunque sempre ai fedeli di poter frequentare liberamente a ogni ora la chiesa, lasciandola aperta così come avviene adesso.