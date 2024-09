Cerca di rubare in un camper: arrestato ladro a Pisa

I carabinieri della Compagnia di Pisa - nel corso dei servizi attuati nel territorio di competenza e finalizzati, più in generale, alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio - sono intervenuti in una via nei pressi della “Torre pendente”, dove un uomo di nazionalità straniera, dopo aver forzato il lunotto posteriore, si è introdotto all’interno di un camper di turisti in visita a Pisa, lì parcheggiato.

Grazie all’immediato intervento dei militari- che hanno attivato specifici servizi in detta zona, in considerazione di altri furti verificatisi nei giorni precedenti sempre su veicoli in uso a turisti - il ladro è stato arrestato in flagranza di reato, per tentato furto aggravato e tradotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Pisa.