Camera di commercio di Firenze, ricevuta una delegazione cinese

I vertici della Camera di commercio di Firenze, il presidente Massimo Manetti, il segretario generale Giuseppe Salvini e il vice direttore vicario di PromoFirenze, Mario Casabianca, hanno ricevuto oggi una delegazione istituzionale cinese, composta dal vice sindaco della municipalità di Jinhua, Li Binfeng; dal vice capo della contea di Wuyi, Cao Jinxsun; dal direttore della ricerca dell’Accademia delle scienze agrarie di Jinhua, Zhou Xiaojun; e dal direttore dell’Ufficio dell’agricoltura e delle aree rurali, Shen Wenzhong. L’incontro è stata l’occasione per parlare dell’intercambio commerciale tra Firenze e la Cina, che nel 2023 ha visto le esportazioni dell’area metropolitana fiorentina verso il Paese del Sol Levante crescere del 15,3% a quota 1,1 miliardi di euro (l’import è stato pari a 883 milioni in flessione del 16%), ed è stata anche l’occasione per favorire il dialogo e le opportunità di business per le imprese del nostro territorio.