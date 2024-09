Carceri, Mazzetti (FI) visita Sollicciano: "Chiederò tavolo per risolvere problemi, situazione drammatica"

"Ho constatato una situazione preoccupante ed emergenziale al carcere di Sollicciano, tra cemento armato deteriorato, infiltrazioni, insetti, riscaldamento, con problemi gravi per i detenuti e per i lavoratori. Ovviamente, ci sono criticità evidenti anche riguardo l'organico visto che mancano ispettori e non solo. Ho parlato con i dipendenti del carcere, che fanno un lavoro eccellente in queste condizioni, ma anche con i detenuti che comprensibilmente chiedono condizioni più umane. Dobbiamo anche sapere che queste persone, soprattutto gli extracomunitari, circa il 70% dei detenuti a Sollicciano, rischiano di restare nell'illegalità una volta usciti". Lo afferma l'On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, a margine di una lunga e attenta visita di oggi al carcere di Sollicciano, nell'ambito dell'iniziativa 'Estate in carcere', nel corso della quale ha visitato sezione maschile e femminile.

"Sono fortemente colpita e preoccupata da ciò che ho visto. Segnalerò oggi stesso – preannuncia – al Viceministro della Giustizia quanto ho visto e proporrò di fare subito una ricognizione e un tavolo. Per risolvere i problemi di Sollicciano dobbiamo metterci tutti a un tavolo e individuare una strategia, senza slogan ma con pragmatismo".