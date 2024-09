Ciclismo, a Thomas Mein la 78esima edizione del Gp Industria del Cuoio e delle Pelli

Una bella domenica di sport quella vissuta ieri a Santa Croce e nel Cuoio, protagonisti i ciclisti Under 23 Elite impegnati nella 78esima edizione del Gp Industria del Cuoio e delle Pelli. Una classica che è stata vinta da Thomas Mein, premiato sul podio dal consigliere delegato allo sport per Santa Croce Sull'Arno Flavio Baldi. Il britannico della Project One ha "bruciato" nella volata finale Christian Bagatin, della MBHBank Colpack Ballan CSB.

La corsa, con oltre 130 partecipanti, ha toccato San Miniato, Montopoli Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Fucecchio. La competizione è stata avvincente e ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine con una fuga del gruppo di testa iniziato circa 100 chilometri prima dell'arrivo.

Alla partenza erano presenti vari sindaci e assessori dei territori toccati tra cui il sindaco padrone di casa Roberto Giannoni che ha detto: “È stata una bella esperienza anche per me seguire questa manifestazione, che devo dire è veramente di altissimo livello sportivo e organizzata molto bene. Tutto si è svolto senza intoppi e questo mi fa ancora più piacere come sindaco di uno dei comuni toccati dalla competizione”.

L'assessore del comune di Castelfranco di Sotto Davide Bartoli, presente in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, ha commentato: “Questa manifestazione ci ha abituato a vedere vincere atleti che poi puntualmente abbiamo ritrovato al Giro d'Italia, o al Tour de France o comunque nel ciclismo professionisti di alto livello. La manifestazione ha toccato vari territorio del Comprensorio, per questo ho proposto agli organizzatori per le prossime edizioni di farla passare anche da Orentano e Villa Campanile. Sarebbe una bella occasione di promozione turistica per il territorio”.