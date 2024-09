Commissione Pari Opportunità a Empoli, c'è ancora tempo per candidarsi

C’è ancora tempo per candidarsi alla costituzione della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli. Le domande dovranno pervenire entro mercoledì 11 settembre 2024, alle 12, sul sito istituzionale dell’Ente.

Le dieci future componenti saranno scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

BANDO – L’avviso di selezione pubblica e la modulistica sono reperibili al link: https://bit.ly/bando-commissione-ppoo-2024, mentre il Regolamento della Commissione Pari Opportunità è consultabile al link: https://shorturl.at/FRDRC

In alternativa, le domande debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inviate in busta chiusa con dicitura “contiene domanda di partecipazione Commissione Pari Opportunità Empoli”, corredate da curriculum vitae tramite posta, indirizzata alla Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, via Giuseppe del Papa, 41, - 50053 EMPOLI (FI), oppure trasmesse tramite posta elettronica certificata comune.empoli@postacert.toscana.it entro il giorno 11 settembre 2024 o mediante consegna a mano entro le ore 12 dello stesso giorno all'Ufficio Protocollo del Comune di Empoli.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale del Comune: segr.generale@comune.empoli.fi.it, 0571 757172 – 0571 757173.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – Come da Regolamento la Commissione è composta da una rappresentante di sesso femminile di ciascun gruppo consiliare designata dal gruppo stesso con apposita comunicazione; l’assessora o assessore alle Pari Opportunità; una rappresentante della Consulta degli stranieri ove presente; la rappresentante dell’organismo di parità istituito nell’ Ente. Sono invitate permanenti, senza diritto di voto, tutte le consigliere elette nel Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa