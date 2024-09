Conferenza episcopale toscana, il cardinale Lojudice eletto presidente

"Continua questo nostro rapporto di grande serenità e franchezza, il Cardinal Betori per limiti di età ha lasciato il suo impegno e i confratelli vescovi hanno ritenuto che potessi continuare io insieme al gruppo di segreteria e al vicepresidente, quello che si è fatto. Una bella esperienza per me che continua". Queste le prime dichiarazioni del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, eletto stamani nuovo presidente della Conferenza Episcopale Toscana. Restano in carica il Vicepresidente mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, e il Segretario mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, il cui mandato scadrà in aprile.