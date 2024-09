Erasmus+ per giornalisti: corso gratuito a novembre a Malaga

La formazione internazionale per i giornalisti toscani diventa realtà grazie al corso sull'intelligenza artificiale organizzato a Malaga.

E’ il primo di una serie di momenti formativi di crescita professionale per i giornalisti della Toscana, reso possibile grazie all’accreditamento ottenuto dalla Fondazione dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana nell’ambito del programma Erasmus nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.

Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine e della Fondazione Odg Toscana, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Il primo corso professionale internazionale per i giornalisti toscani è un'occasione preziosa, perché ci sarà l'opportunità di acquisire strumenti essenziali per la crescita professionale e personale. La formazione internazionale, completamente gratuita, rappresenta il miglior modo per affrontare le sfide poste dall’evoluzione della nostra professione ed è un tassello importante anche nella crescita della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e sul suo ruolo per la categoria."

Cosa prevede il corso a Malaga.

Il corso, che avrà una durata di 6 giorni, rappresenta un’opportunità unica per i giornalisti di esplorare come l’intelligenza artificiale stia trasformando il mondo dell’informazione. Attraverso una serie di visite di studio, sessioni di confronto con esperti e attività pratiche, i partecipanti avranno modo di comprendere come sfruttare al meglio questa tecnologia all’interno delle redazioni, contribuendo a ridisegnare il futuro del giornalismo.

La partecipazione alla formazione è gratuita e riservata agli iscritti alla Fondazione Odg Toscana.

Per aderire al progetto, è necessario consultare il regolamento completo disponibile qui e compilare il modulo di interesse accessibile qui.

Road Map del progetto:

11 settembre, ore 14.30: Call informativa. Incontro informativo per rispondere a tutte le vostre domande. Leggi qui

30 settembre: Termine per la presentazione della manifestazione di interesse

Dall'1 ottobre al 30 ottobre: Selezione dei giornalisti partecipanti

Per ulteriori informazioni, consultare il regolamento e i dettagli del progetto tramite i link forniti.

Fonte: Regione Toscana