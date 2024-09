Marcignana e Pontorme, cambia la viabilità nel weekend

Due eventi nell’ambito dell’ampia programmazione dell’Estate Empolese non ancora conclusa. Con il Beat Festival alle porte della seconda settimana, l’attesa è rivolta anche per ‘Pubblica…mente insieme a Marcignana’ per sostenere il Centro Aiuto Donna Lilith (questo il link all’evento con tutti i dettagli: https://shorturl.at/5zqbZ) e ‘Pontorme in festa’ che animerà lo storico borgo empolese con la tradizionale festa, l’immancabile rievocazione del ‘Volo del becco’ e la cerimonia di assegnazione del ‘Premio Pontormo’ (a questo link i dettagli dell’evento: https://shorturl.at/yoPdz).

Per consentire lo svolgimento delle due manifestazioni, saranno disposte alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta in alcune vie e piazze. Di seguito le ordinanze di viabilità nel dettaglio.

VIA DELLA NAVE – Con ordinanza 471 del giorno 26 agosto 2024, dalle 12 del giorno 4 settembre alle 01.00 del 5 settembre 2024, in via della Nave, nel tratto compreso fra civico 33 fino all’intersezione con via delle Capanne, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

VIA PONTORME e PIAZZE – Con ordinanza 474 del giorno 26 agosto 2024 sarà disposto il divieto di transito di tutti i veicoli nelle seguenti strade e piazze della frazione: via Pontorme, dal civico n.35 al civico n.122 compreso, dalle 14 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre 2024; via Giro delle Mura Nord, nel tratto compreso tra via Guido Monaco e via Pontorme, dalle 14 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre 2024; piazza Marchetti, tutta, dalle 14 del 7 settembre alle 24 del 9 settembre 2024.

E divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati per le seguenti strade e piazze: via Pontorme dal civico n.35 al civico n.122 compreso nella piazzetta in corrispondenza del civico n.41, dalle 14 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre 2024; piazza San Michele Arcangelo, tutta, dalle 14 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre 2024; via Della Chiesa, tutta, dalle 14 del 7 settembre 2024 alle 24 dell’8 settembre 2024; via Giro delle Mura Nord, nel tratto compreso tra piazza Marchetti e via Pontorme, dalle 14 del 7 settembre alle 24 dell’8 settembre 2024, infine piazza Marchetti, tutta, dalle 14 del 7 settembre alle 24 del 9 settembre 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa