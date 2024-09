"Sguardi", gli scatti fotografici di Simone Scutaro in mostra nel cuore di Fucecchio

Simone Scutaro, 23enne fucecchiese, nel 2023 ha vinto il concorso fotografico Salamarzana Festa Medievale con lo scatto Essere in fiamme. A un anno di distanza lo ritroviamo nel cuore di Fucecchio, in via San Giovanni, dove ha aperto "La bottega fotografica". Qui, in occasione della Salamarazana Festa Medievale 2024, esporrà le sue opere in bianco e nero raccolte nella mostra "Sguardi".

"Sono 10 anni da questa parte che ho la passione per l’arte, arte pittorica fino a qualche annetto fa - spiega Scutaro - ma con il passare del tempo mi sono buttato piano piano nell’arte fotografica ovvero scattare foto, qualsiasi cosa che mi capita davanti... cogliere l’attimo. Quindi ad oggi vivo con una macchina fotografica in mano e non solo… Sto ripescando la fotografia di un tempo, chiamata La fotografia Minutera, la vera foto in bianco e nero, e così ho detto perché non prendere un fondo e buttarci dentro gli scatti quotidiani?"

"Il fondo si chiama 'La Bottega fotografica' proprio perché è situato in centro storico a Fucecchio alto - aggiunge - e quindi, anche per ridare vita anche un po’ al centro storico, ho deciso di esporre alcuni eventi che si svolgono nel paese, sguardi importanti e conosciuti, come per esempio il mio zio Silvio Doddoli detto Icchio, un grande lavoratore del ferro".

La mostra avrà inizio con l’apertura di Salamarzana 2024, sabato 7 Settembre, e andrà avanti fino alla fine del mese.