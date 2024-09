Delegazione di Salindres a Santa Croce sull'Arno

Per Staffoli, unica frazione del Comune di Santa Croce sull'Arno ormai è un tradizione e anche quest'anno si è rinnovato il gemellaggio con la cittadina francese di Salindres. Nei giorni scorsi una delegazione di cittadini del borgo occitanico è arrivata a Staffoli. Gli ospiti francesi poi sono stati ricevuti in municipio a Santa Croce dal sindaco Roberto Giannoni, dal vicesindaco Sonia Boldrini e dal consigliere con delega a Staffoli Matteo Pieracci. Per i francesi era presente invece l'assessore alle politiche sociali e sportive Maryline Hlywa , altri cittadini e la mamma del sindaco Etienne Malachanne .

“Un momento ufficiale, ma molto piacevole – ha spiegato il sindaco Giannoni - in cui le due amministrazioni si sono scambiate opinioni e piccoli doni e la promessa di contraccambiare la visita al più presto. L’amicizia tra le due comunità è sicuramente un buon inizio per il futuro e un buon esempio per le nostre nuove generazioni”.

I rapporti tra il borgo delle Cerbaie e Salindres sono iniziati decenni fa, quando un gruppo di staffolesi migrò in Francia nella regione dell'Occitania in cerca di lavoro. In quella regione infatti era attiva una fiorente industria estrattiva, dove molti trovarono occupazione. La maggior parte degli staffolesi che emigrarono in Francia, poi tornati in Italia, ma mantennero legami di amicizia con la cittadinanza di Salindres che persistono ancora oggi.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa