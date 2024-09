Guasto sulla rete idrica in zona Osmannoro, autobotti a disposizione

Un guasto sulla rete idrica questa mattina in zona Osmannoro a Sesto Fiorentino, sta facendo registrare notevoli abbassamenti di livello del deposito di Colonnata. A spiegarlo è Publiacqua, che si scusa per i disagi e informa i cittadini che i suoi tecnici sono già intervenuti per la riparazione.

Problemi di approvvigionamento si stanno registrando sulle zone alte del comune (Colonnata, Quinto Alto e Querceto). In mattinata autobotti saranno posizionate in Piazza Rapisardi, via Biancalani (angolo via Venezia), via XX Settembre (angolo via delle Porcellane), in via Napoli (parcheggio) e via Cerreti (parcheggio - angolo via Ugo Bassi), a disposizione dei cittadini. A causa del guasto è inoltre chiusa al traffico via del Cantone.