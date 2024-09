Legambiente e Uisp organizzano “Spazi di autonomia per una mobilità attiva”

Promuovere iniziative di mobilità sostenibile per l’autonomia di persone di tutte le età e con bisogni specifici, creare spazi di partecipazione alle politiche urbane e dotare volontari/e delle associazioni di conoscenze sull’autonomia di spostamento. Questi sono i temi al centro del corso di “Spazi di autonomia per una mobilità attiva” organizzato ” organizzato da Legambiente Toscana, UISP, in collaborazione con il Cesvot e con il partenariato di FIAB, Firenze Ciclabile Onlus, dedicato agli enti del terzo settore per dotare i volontari/e delle proprie associazioni di conoscenze necessarie a promuovere iniziative relative all’autonomia di spostamento.

Il corso sarà articolato in cinque giornate di formazione che avranno luogo a Firenze a partire da sabato 28 settembre fino al sabato 23 novembre nelle sedi di UISP Toscana (Via Francesco Bocchi 32, Firenze) e di Legambiente Toscana (Via Giampaolo Orsini 44, Firenze). Le iscrizioni aprono oggi 3 settembre, i posti disponibili sono 30 destinati a partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti al Runts o iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari/e e sede legale in Toscana, ed è possibile iscriversi sul sito www.cesvot.it. Il corso è organizzato a seguito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2024, che si concluderà il 22 settembre, quest’anno dedicata al tema della condivisione degli spazi pubblici.

Questo percorso formativo si propone di attivare un processo di apprendimento in grado di ricucire il gap tra buone pratiche di mobilità sostenibile emerse tra gli anni ‘80 e ‘90 e nuovi modi di rispondere alle esigenze di rigenerazione urbana. Il tema degli spostamenti offre spunti educativi e formativi dai risvolti pedagogici, psicologici, sociali, ambientali e relativi alla salute delle persone. La finalità è quella di sperimentare lo spazio urbano per leggerne “camminabilità” e “ciclabilità” ed imparare a co-progettare azioni capaci di includere la cittadinanza nella riappropriazione della dimensione sociale dello spazio urbano e nella creazione dell’identità territoriale. Grazie alla partecipazione al corso è auspicabile infatti che le persone partecipanti successivamente attivino sui territori delle iniziative a favore della mobilità attiva e autonoma, per comprendere meglio il valore e l’importanza di questi processi. A tal fine verranno offerti spunti teorici e tecnici grazie alla partecipazione di rappresentanti politici della regione Toscana, della Usl Nordovest, di docenti dell’Università di Firenze e di associazioni locali e anche occasioni pratiche di analisi ed esplorazioni del territorio, così da fornire quanti più strumenti possibile per un’attivazione di iniziative concrete organizzate da volontari/e di associazioni delle partecipanti.

Fonte: Legambiente - Ufficio stampa