Pre e post scuola, fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre e solo in modalità online attraverso il Portale dei Servizi Educativi e Scolastici, utilizzando l'identità digitale (SPID o CIE) del genitore o del tutore. Saranno accettate domande fino a copertura dei posti disponibili. Per coloro che presenteranno la richiesta entro l’ 11 settembre 2024 l’inizio del servizio di pre e/o post scuola coinciderà con l’inizio dell’orario completo e l’inizio del servizio di mensa scolastica, mentre per coloro che presenteranno la richiesta dal 12 al 30 settembre 2024 l’inizio del servizio sarà a partire dal 7 ottobre 2024.

Le richieste saranno accolte con un numero minimo di iscritti per ciascun plesso pari a 7 nel caso di plessi con oltre 40 iscritti, e con un numero minimo pari a 4 nel caso di plessi con meno di 40 iscritti. L’ingresso anticipato e/o posticipato rispetto all’orario scolastico, per un massimo di 30 minuti, può essere richiesto esclusivamente in caso di entrambi genitori/tutori lavoratori. Non sarà consentito l'utilizzo del servizio dopo 2 giorni continuativi di assenza al servizio pre-scuola o post-scuola e contestuale presenza in classe nell’orario scolastico; gli utenti che non siano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici potranno non essere ammessi.