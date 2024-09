Rap, hip hop e nostalgia: tutto pronto per il Beat Festival 'parte seconda'

Musica, divertimento, ottimo cibo e un'atmosfera unica nel suo genere. La prima parte dell’edizione 2024 di Beat Festival ha regalato al pubblico 4 splendide serate, nel bellissimo parco di Serravalle di Empoli.

Un grande successo per la manifestazione organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli e il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, che in questa sua prima parte ha confermato di essere uno degli eventi di riferimento dell'estate Toscana.

Il Festival ha visto sin dal suo start, intorno alle 18 di giovedì 29 Agosto tantissime persone raggiungere il parco, in attesa del grande show inaugurale dei Marlene Kuntz, che hanno celebrato alla grande i 30 anni del loro album Catartica con un meraviglioso concerto. La serata è proseguita poi con i primi dj Set, che hanno raccolto subito un grande riscontro del pubblico.

La grande festa di Beat ha avuto uno dei suoi momenti migliori venerdì 30 Agosto, quando al parco di Serravalle è stato protagonista Fulminacci. Uno show travolgente tra ironia ed emozioni, che ha visto il main stage popolato da tantissimi giovani e un parco nel suo massimo splendore, per uno dei migliori venerdì della storia di Beat Festival.

Un trend confermato anche per la serata di sabato 31 Agosto, con la splendida giornata dedicata all'Hip Hop e al Rap con il format di Art in The Park. I writers hanno colorato il parco con i loro meravigliosi graffiti, le battle di Rap sin dal pomeriggio hanno raccolto tantissimi giovani e poi in serata lo show di due capisaldi della scena italiana, Ensi e Nerone.

Domenica 1 Settembre si è chiusa la prima parte di Beat, con il live dei Legno e di Gio Evan Una splendida domenica, con il festival che ha iniziato a popolarsi sin dal tardo pomeriggio tra i food truck, i birrifici e il market, con il pubblico che poi si è spostato al Main Stage per seguire il concerto. Nell’arco dei primi 4 giorni di Festival sono state, dal pomeriggio a tarda notte, oltre 80.000 presenze a Serravalle, un dato che conferma la bontà del format e della line up del festival.

Ora, dopo qualche giorno di pausa, tutto è pronto per la seconda parte della manifestazione che riprenderà a partire da mercoledì 4 Settembre, quando Beat ospiterà il Teenage Dream Party, che sta facendo impazzire i giovani di tutta Italia. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare.

Giovedì 5 Settembre arriva sul palco di Beat uno degli artisti più interessanti della scena Rap e Hip Hop italiana come Nayt, che porterà per la prima volta il suo show a Empoli.

Venerdì 6 Settembre invece Beat prenderà la macchina del tempo per tornare indietro di 30 anni con il mitico show "Nostalgia 90". Musica, ballo, intrattenimento per una serata che ci riporterà negli anni 90, grazie ai tormentoni dance e Pop dell'epoca e moltissime sorprese.

La seconda parte di Beat si chiuderà sabato 7 Settembre con il live di Silent Bob e Sick Bud che porteranno il loro Rap sul palco.

Anche in questa seconda parte della manifestazione saranno in funzione le aree ad ingresso totalmente gratuito dedicate al food e ai birrifici, oltre che al market. Proseguiranno anche le programmazioni delle altre aree dedicate alla musica, il T2 Stage e il Dj Stage, tra musica al tramonto e Dj Set post concerto. Gli ultimi biglietti per i concerti a pagamento sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, Viavticket e Ticket Sms.

Beat è realizzato anche con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Energia e Chianti Banca. Per restare aggiornati su tutte le ultime news che riguardano la manifestazione è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine social Instagram e Facebook di Beat Festival.

