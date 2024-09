Rotary San Miniato, restaurato dipinto nel Santuario della Madonna di San Romano

Il Rotary Club di San Miniato, di cui è presidente per l’annata corrente Emiliano Zucchelli, ha portato a termine un importante service che ha riguardato il restauro e il ripristino nella sua funzione originaria di un interessante e prezioso dipinto presente nel Santuario della Madonna di San Romano.

L’operazione si è svolta sotto l’attenta supervisione del parroco padre Francesco Brasa Ofm.

Il quadro, opera egregia del Padre Antonio Jerone fu donata al Santuario nel 1945 dalle suore del Conservatorio di Santa Marta di Montopoli, come un ex voto a fine delle peripezie e dei dolori della guerra.

Padre Antonio Jerone era un frate francescano, ma era anche un importante pittore di opere devozionali e ci ha lasciato molte opere un po’ sparse per tutta la Toscana, ma anche in Sicilia, Puglia e nei paesi di oltre mare dove è arrivato anche per il suo apostolato.

Il quadro di San Romano, oltre che una funzione devozionale ne aveva anche una pratica, quella di coprire e preservare la sacra immagine della Madonna quando non era esposta. Per questo era applicato a un pannello metallico che saliva e scendeva per chiudere la teca, dove era custodita l’antica scultura.

Con il tempo questa prassi della scopertura dell’immagine è stata abbandonata, la Madonna è rimasta sempre visibile e il quadro di fatto è stato dimenticato all’interno del suo alloggiamento.

La sensibilità dell’attuale parroco ha fatto sì che potesse essere nuovamente valorizzato e esposto anche perché si tratta di un quadro importante sia dal punto di vista artistico che storico.

La storia del quadro è stata puntualmente riproposta, dopo un attento esame dei documenti storici in una interessante pubblicazione a cura di Paolo Tinghi.

La cerimonia di presentazione del restauro avverrà nel pomeriggio di sabato 7 settembre alle ore 17 nella Cappella della Madonna del Santuario di San Romano secondo il programma specificato nella locandina allegata.

Tutta la cittadinanza è invitata

Fonte: Rotary Club San Miniato - Ufficio Stampa