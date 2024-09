Una sfilata di moda alla Rsa di Ponsacco

È proprio vero: la bellezza non ha età. Per manifestare la propria classe, eleganza e stile, non serve essere giovani, ma è fondamentale avere voglia di esprimersi. Con questo spirito, la RSA Giampieri di Ponsacco si prepara a sorprendere tutti con una sfilata di moda dedicata ai suoi ospiti, che si terrà l'11 settembre alle ore 18. Dopo il successo delle ultime Olimpiadi Senior.24 di giugno, la Direzione e tutto il personale hanno voluto dare vita a questa iniziativa unica, sottolineando l’importanza di essere dinamici.

Il Direttore della Struttura Piero Iafrate: “È fondamentale studiare continuamente iniziative e progetti con i nostri ospiti. Vogliamo che si sentano partecipi di una comunità attiva, impegnati a ideare, costruire e stimolati da processi cognitivi che li coinvolgono. Il personale della RSA Giampieri gioca un ruolo essenziale in questo processo. Loro non sono solo professionali e attenti alla cura della persone, ma anche motivati a implementare nuove iniziative che rappresentano un forte stimolo per chi vive in una residenza per anziani. L’elemento differenziante che ci contraddistingue dagli altri è proprio questo: far sentire i nostri ospiti protagonisti”.

Quest’anno, la RSA Giampieri ha in programma una serie di iniziative interessanti, pensate per stimolare e coinvolgere i suoi ospiti. “Ringrazio quanti parteciperanno a questa sfilata, che vedrà la presenza non solo dei nostri ospiti, ma anche dei familiari e del personale, tutti insieme per dimostrare che la bellezza non ha età,” afferma il presidente della struttura, Raffaello Ricciardi.

La sfilata di moda non sarà solo un evento di intrattenimento, ma un’occasione per dimostrare che ogni età porta con sé la propria bellezza e unicità. La partecipazione è libera.