Denunciato per evasione, esce nuovamente di casa nonostante domiciliari: arrestato

I carabinieri di San Miniato hanno arrestato in flagranza un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari in un Comune della zona del Cuoio. L'uomo, che nel pomeriggio era già stato denunciato per evasione, è uscito nuovamente di casa senza autorizzazione durante la serata. I militari, avvisati dalla Centrale Operativa, lo hanno trovato a qualche chilometro dalla sua abitazione mentre cercava di raggiungere un Comune vicino. Dopo l'arresto, l'uomo è stato ricondotto ai domiciliari. Il giudice ha convalidato l'arresto, confermando la misura cautelare.