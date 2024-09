Espulso dal territorionazionale, sorpreso di nuovo a Pisa: arrestato

Un uomo di origine straniera, illegale sul territorio nazionale, è stato arresttao dai carabinieri a Pisa. I militari, nel corso dei servizi preventivi, hanno controllato un uomo straniero che, da successivi accertamenti, è risultato essere già stato espulso nel 2023.

I carabinieri hanno quindi arrestato per reingresso illegale nel territorio nazionale il soggetto che è stato trattenuto in camera di sicurezza, per poi comparire davanti all’Autorità Giudiziaria pisana per il rito direttissimo, ricevendo il provvedimento dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.