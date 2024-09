A Fucecchio il raduno equino in vista del Giubileo

Farà tappa a Fucecchio l’evento internazionale denominato “Horse Green Experience – Giubileo 2025 – Equiraduno dell’Anno Santo” organizzato da Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Unioncamere Toscana e dalla Rete di imprese Final Furlong.

L’Equiraduno del Giubileo è un lungo trekking a cavallo attraverso i principali percorsi di fede, seguendo la via Francigena e altri importanti cammini medievali, che si concluderà il 14 maggio 2025 in piazza San Pietro con l’udienza da Papa Francesco.

Per questo motivo lunedì scorso è stata convocata a Pisa la cabina di regia della tratta toscana, cui ha partecipato il consigliere comunale di Fucecchio Daniele Cei. In questo primo step operativo sono stati affrontati vari aspetti: la promozione dell’evento, le iniziative culturali ad esso collegate, la mappatura dei percorsi, l’accoglienza di cavalli e cavalieri.

Il viaggio, che ha il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione dello Stato Vaticano ed è in partnership con Opera Romana Pellegrinaggi, avrà un momento di raccordo a partire dal 22 aprile 2025 presso l’Ippodromo di Pisa e il Parco di San Rossore quale hub di concentramento delle varie staffette in arrivo da Torino attraverso la Via Francigena, da Padova e Verona attraverso la Romea Strata, da Augsburg (Germania) attraverso il Brennero e la Via Romea Germanica.

Il 25 aprile l’Equiraduno farà tappa proprio a Fucecchio, dove Francigena e Romea Strata confluiscono.

“Ritengo molto importante la nostra presenza in un progetto internazionale di tale portata” ha dichiarato Daniele Cei, ex assessore al Palio e al turismo del Comune di Fucecchio e attualmente consigliere comunale con delega alla promozione dei cammini storici e del Palio di Fucecchio. “La nostra è una città di Palio – prosegue Cei - dove c’è un’attenzione e una sensibilità particolare nei confronti del cavallo, tant’è che da anni stiamo portando avanti con altre realtà paliesche d’Italia un percorso per la tutela del benessere animale”.

“Fucecchio è storicamente un crocevia di cammini - ha aggiunto la sindaca di Fucecchio Emma Donnini - e stiamo lavorando per rilanciarlo anche in chiave turistica, grazie ad un territorio che attrae per le bellezze naturalistiche, ma anche per la nostra storia millenaria e per la forte identità del nostro comune, che trova il suo massimo momento di espressione con il Palio delle Contrade, l’evento che sempre di più catalizza l’attenzione di cittadini e appassionati che provengono da tutta Italia per assistervi”.

