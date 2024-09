Ha un malore sulla Torre di Pisa, intervengono i vigili del fuoco

Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 15:48 in Piazza del Duomo a Pisa per soccorso a persona. Un uomo di 45 anni in visita sulla Torre Pendente ha avuto un malore al sesto anello. All’arrivo sul posto il personale dei vigili del fuoco ha immobilizzato il ferito su tavola spinale e con l’ausilio dell’autoscala tramite toboga è stato trasportato fino al piano terra affidandolo al personale del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cisanello. Sul posto Polizia Municipale.