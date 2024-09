Investimento lungo i binari alla stazione di Empoli, l'uomo è vivo. Circolazione sospesa

Attorno alle 17 una persona è stata investita da un treno proveniente da Pisa, in ingresso nella stazione di Empoli, in via di Pratovecchio. L'uomo, 60 anni circa, da quanto appreso, sarebbe vivo, ed è stato trasportato in ospedale. Non è chiaro, però, che tipo di lesioni abbia riportato.

A seguito dell'incidente la circolazione dei treni è stata sospesa ed è stato richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziria. Sul posto sono intervenuti la Polfer ed i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli.

Sulla linea Firenze-Pisa si contano numerosi convogli cancellati e altri in ritardo, con tanti passeggeri in attesa nelle stazioni. Sospesi anche i treni da e verso Siena. In corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

Notizia in aggiornamento