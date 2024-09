"Troppi eventi a Serravalle, il quartiere è caotico": la lamentela di una cittadina

Chi abita a Serravalle, quartiere di Empoli, "non è più soddisfatto della qualità della vita". A dirlo è una lettrice di gonews.it che si è rivolta al nostro giornale non per una polemica ma per un invito costruttivo. "Era un quartiere che abbiamo scelto per godere di passeggiate e tranquillità, ma ora è il più caotico" dice.

Continua la lettrice: "Tutto viene organizzato qui, dal mercato a eventi musicali, al luna park". Certo è che è uno dei quartieri più densamente popolati della città e gode di ampi spazi come il Parco di Serravalle, il viale delle Olimpiadi o l'area attorno allo Stadio Carlo Castellani. Ma quelle che agli occhi di un esterno potrebbero sembrare qualità, per chi ci abita diventano criticità.

Nella segnalazione si legge che adesso a Serravalle vigono "difficoltà ad uscire e rientrare nelle proprie abitazioni, strade chiuse, controsensi cambiati, strade che da senso unico si trasformano in doppio senso, rumori e schiamazzi fino a tarda notte, inquinamento acustico da non poter tenere le finestre aperte". Il tutto in particolar modo "da giugno a settembre", che per inciso sono anche i mesi in cui, in cerca di fresco e socialità, grandi e piccoli vanno al parco.

La lettrice avanza delle proposte: "Essendo una zona sportiva, con un parco bellissimo, che andrebbe preservato e protetto, mi aspetterei delle iniziative green, invece no. Auto e moto ovunque, anche dentro al parco, sporcizia ovunque, smog… Perché non promuovere una giornata in bici, al mercato a piedi o con i mezzi pubblici? Perché non invitare i cittadini ad andare allo stadio a piedi o con i mezzi, organizzare delle navette, vista la poca capienza dei parcheggi disponibili? Purtroppo essendo saturi mi viene anche da chiedere perché se vado in viale Boccaccio in ospedale per un'emergenza vengo multata perché metto auto fuori dalle strisce blu (episodio realmente accaduto) e invece in occasione delle partite o di altri festival i parcheggi selvaggi sono ampiamente tollerati".

Sono tutte riflessioni che partono, si legge, "dalla stanchezza di abitare in una zona troppo spesso messa a disagio e che ultimamente sta portando i cittadini a scappare per qualche giorno fuori Empoli durante le manifestazioni".