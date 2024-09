Leggerissimo: "Milena Q. Assassina di uomini violenti", di Elisa Giobbi

Il true crime è uno dei generi più apprezzati del momento. Podcast, trasmissioni, articoli, saggi e molto altro ancora seguono morbosamente o meno le vicende di cronaca nera lungo tutta Italia, ma in pochi cercano di andare all'origine, alle radici, della violenza in sé. Oltre al resoconto dei fatti, compie una approfondita e necessaria analisi il libro 'Milena Q. Assassina di uomini violenti', scritto dalla fiorentina Elisa Giobbi ed edito da Mar dei Sargassi. È un ibrido tra saggio e narrativa che ha il pregio di scandagliare i bassifondi di una vicenda umana doppiamente tragica.

È la storia di Milena Quaglini, raccontata con documenti originali e con una ricostruzione quasi in forma di romanzo, in alcuni punti l'autrice si immedesima in Quaglini e narra in prima persona i fatti. Parte dalla confessione dell'omicidio del marito e si sposta anche su altri due omicidi, uno commesso in seguito e l'altro emerso per ultimo ma avvenuto anni prima.

Milena Quaglini però, come dice il titolo, è assassina di uomini violenti: colpisce chi abusa di lei, chi la vessa e la tiene ostaggio. Il libro non è solo il rendiconto di un caso di cronaca, perché altrimenti basterebbe Wikipedia, ma è una riflessione sulla fragilità della protagonista, su cosa sia e come funzioni l'istinto di sopravvivenza, su quanto sia subdola e forte la violenza di genere.

Il lavoro di Elisa Giobbi è magistrale perché riesce a far vivere il tutto come se fosse un romanzo giallo e a riportare come colpi di scena dei fatti conosciuti e ormai passati alla storia. È un'indagine nell'indagine, arricchita da una bella intervista all'avvocata di Quaglini pubblicata in appendice.

Titolo: Milena Q. Assassina di uomini violenti

Autrice: Elisa Giobbi

Casa editrice: Mar dei Sargassi

Anno di pubblicazione: 2022

Pagine: 159

Prezzo di copertina: 16,50 euro