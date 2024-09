Morso dal ragno violino durante il Festival con Jovanotti, il racconto del presidente dell'associazione Cautha

Iacopo Mancini, giovane presidente dell'associazione culturale Cautha promotrice del Cautha Summer Festival di Camucia (nel Comune di Cortona, in provincia di Arezzo), ha raccontato a La Nazione di essere stato morso da un ragno violino ma di averlo scoperto soltanto in un secondo momento, quando sono iniziati sintomi preoccupanti.

Erano i giorni del Cautha, ha raccontato, e l'ansia e la tensione per l'organizzazione del festival era grande. Soprattutto quando un cortonese doc come Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si è presentato a sorpresa per regalare al pubblico mezz'ora della sua musica. Proprio in quell'occasione Mancini sarebbe stato morso del ragno.

Sulla gamba è comparso quel che credeva un livido, che tendeva a scurirsi sempre più, poi spossatezza, dolore e febbre che non gli davano tregua. Si è così rivolto prima ad un'infermiera, poi alla guardia medica e infine al medico di famiglia, che indicato nel morso del ragno violino l'origine dei sui mali.

Alla fine una cura a base di cortisone l'ha fatto guarire, consentendogli anche di partire per le agognate vacanze.