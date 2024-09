Quattro giorni di street food, musica e spettacoli per bambini tra Santa Croce e Staffoli

Il mese di Settembre comincia con tanti appuntamenti di intrattenimento dedicati al pubblico degli adulti, dei bambini e delle bambine che animeranno il centro storico di Santa Croce sull'Arno e il paese di Staffoli, da giovedì 5 a domenica 8 settembre, organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa, Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, Centro Commerciale Naturale di Staffoli, Comune di Santa Croce sull'Arno e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Si riprone la formula sperimentata con successo nelle ultime due edizioni, che vedrà tre serate complessive di musica dal vivo ed eventi per adulti, all'interno delle quali trovano posto due serate dedicate ai più piccoli. Da giovedì 5 a sabato 7 settembre va in scena “Santa Croce in Piazza”, tre giorni di musica, spettacoli, street food e occasioni di shopping in Piazza Matteotti, promossi da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, con Comune e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, Venerdì 6 settembre e Sabato 7 settembre è la volta di “In Strada”, festival di spettacoli, giochi e laboratori espressivi per bambini e famiglie organizzato dal Comune di Santa Croce sull'Arno in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo, con il contributo di Toscana Energia, mentre domenica 8 settembre sarà la volta di E-State a Staffoli, organizzato da Centro Commerciale Naturale di Staffoli e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce sull'Arno.

“Questi eventi non sarebbero possibili senza la straordinaria collaborazione dei commercianti e il loro continuo impegno, nonché la disponibilità nient'affatto scontata dell'amministrazione comunale. Una sinergia che ha portato ad un programma ulteriormente arricchito con attrazioni per tutte le età e tutti i gusti” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Iniziative come queste ci confermano quanto sia fondamentale avere un tessuto commerciale vivo e dinamico che permette di animare e promuovere le nostre città e i nostri paesi e allo stesso tempo avere un territorio più sicuro, vivibile e connesso con i flussi turistici”.

“Santa Croce in Piazza è una manifestazione che ha una tradizione consolidata nel tempo e rappresenta un appuntamento imperdibile da anni” dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Santa Croce sull'Arno Simone Balsanti. “Come amministrazione comunale garantiamo in maniera totale il nostro appoggio al Ccn, che organizza in maniera esemplare questo evento grazie anche all’appoggio di Confcommercio. Mi fa particolarmente piacere sottolineare il fatto che per la prima volta anche il Ccn di Staffoli è stato coinvolto nella manifestazione, rafforzando l’unità tra il capoluogo e la frazione. È importante anche sottolineare il fatto che il divertimento sarà garantito anche ai più piccoli grazie alla manifestazione In Strada che è organizzata direttamente dal dal Comune e nel corso di questa manifestazione, grazie alle sue attrazioni ai suoi giocolieri e agli artisti che parteciperanno. L’intenzione dell’amministrazione comunale e quella di avere un dialogo continuo con i commercianti nell’ottica di realizzare una serie di iniziative che facciano da volano a rilancio del centro storico, richiamando in maniera sempre crescente il maggior numero di persone possibili”.

“Saranno giorni pieni di iniziative e musica dedicate a tutte le età” spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce Laura Bilanceri. "Tutte le sere dalle 18 in Piazza Matteotti mercatino dell'artigianato e sbaracco con tante occasioni di shopping e buon cibo con lo street food, la “musica” del dj set a cura di Dollaro Dj e i drink di Ethans American Bar e Lemon Tree. Ci fa particolarmente piacere il coinvolgimento all'interno della manifestazione di E-State a Staffoli”.

Giovedì 5 alle 18 la festa prende il via in Piazza Garibaldi con “Gioca con la Misericordia”, e alle 21.15 in Largo Delio Nazzi l'avvincente esperienza Escape-Room “Fuga dalla biblioteca” (iscrizione obbligatoria allo 0571-30642). per concludere alle 21.45 con il concerto degli “Abba Story”, cover band degli Abba. Venerdì 6 alle 18 ancora divertimento in Piazza Garibaldi con “Pubblica Assistenza e Misericordia si mettono in gioco”, mentre alle 19 in Piazza Matteotti risuonerà il rombo delle moto con il raduno Harley Davidson che si concluderà alle 21.45 con il concerto della tribute band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma”. Sabato 7 alle 18.30 in Piazza Garibaldi l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri sezione di Montopoli Valdarno, alle 21.45 in Piazza Matteotti la festa anni 2000 “Limonaia”, con dj set a cura della Limonaia Club di Fucecchio.

“In Strada è giunta alla terza edizione ed è stata capace negli anni di creare una bellissima sinergia con tutti gli operatori coinvolti in quella che è una vera desta per Santa Croce e prevede ogni sera tre appuntamenti” le parole di Alice Masoni di Terzostudio.

Venerdì 6 settembre in Corso Mazzini “La Bottega di Geppetto”, il laboratorio di falegnameria che mette d’accordo genitori e bambini tutti pronti a costruire il proprio cavallino e portarselo a casa. Colonna sonora della serata saranno gli ArchiMossi, la prima orchestra itinerante per archi amplificati. Infine in piazza Garibaldi un incredibile spettacolo di bolle di sapone ‘sognanti’, Thomas Goodman e le sue “Bolle Strabelle”. Insomma, per i ragazzi, un appuntamento serale da non perdere prima del rientro a scuola.

Sabato 7 settembre in Piazza Garibaldi “Visioni d’Incanto” con Federico Pieri, uno spettacolo originale dove storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse ed innovative, la magia comica dell’uomo forzuto nel pallone, il teatro delle ombre cinesi e il racconto con la sabbia modellata a vista. Lungo Corso Mazzini “Gioca la mente: per un cervello sempre in forma!”, un viaggio tra i rompicapo, i paradossi geometrici e figurativi, gli enigmi e gli indovinelli, oltre aòl’animazione esilarante e stupefacente “L’uomo ingessato”, spettacolo vincitore di “Orango Bando 2023”.

“Fa piacere vedere la crescita di una manifestazione nata e cresciuta grazie allo straordinario lavoro dei commercianti e oggi conosciuta in tutta la provincia e non solo” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, mentre il responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli evidenzia “la crescita di un format partito come una scommessa e che oggi porta moltissime persone a Santa Croce”

Dopo il rinvio forzato a causa del maltempo arriva anche il momento dell'attesa seconda edizione di “E-State a Staffoli”, l'evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Staffoli e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce sull'Arno

“Domenica 8 settembre a partire dalle 17. musica, food e divertimento animeranno il cuore del paese, eccezionalmente vestito a festa, con Piazza Panattoni e via Livornese (nel tratto compreso tra il Ristorante Fanellino e l'incrocio con via Fattori) chiuse al traffico per consentire un'esperienza emozionante da vivere in piena sicurezza” spiega la consigliera del Centro Commerciale Naturale di Staffoli, Simona Pratesi.

Non mancheranno le occasioni di shopping nei negozi del centro aperti fino a tardi e la possibilità di gustare un'ottima cena all'aria aperta nei ristoranti, locali e attività del centro, pronti a soddisfare tutti i palati con proposte gastronomiche e menù dedicati nello speciale allestimento lungo via Livornese, oltre al mercatino artigianale, giochi per bambini, artisti di strada e intrattenimento.

Fonte: Ufficio Stampa - Confcommercio Pisa