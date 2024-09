Sentiero del teatro accanto alla follia, pomeriggio di proiezioni al Mad

Il 5 settembre, alle ore 17 presso il MAD, Murate Art District in piazza delle Murate, Firenze, in programma la proiezione di filmati originali per la mostra "Sentiero del teatro accanto alla follia", Giuliano Scabia Franco Basaglia.

Questo il programma delle proiezioni:

"Marco Cavallo. Da un ospedale psichiatrico la vera storia che ha cambiato il modo di essere del teatro e della cura", girato nel 1973 dal cineamatore Geri Pozzar nel primo reparto vuoto del manicomio di San Giovanni a Trieste. Le immagini documentano l’uscita del Cavallo dal manicomio nel marzo 1973, con il commento di Giuliano Scabia e Peppe Dell’Acqua, registrato nel settembre 2004, durante alcuni seminari sul lavoro di Franco Basaglia, tenutisi a Trieste. 180 Archivio critico della salute mentale, durata 25.15.

"I teatri della salute mentale. Sul palco con Basaglia 40 anni dopo", intervista a Giuliano Scabia, a cura di Piera Raimondi. Cercreativa, durata 8.56.

"I viaggi di Marco Cavallo", di Edgardo Reali, Fondazione Franco e Franca Basaglia/Radio Fuori Onda, durata 9.55.

"Il Drago di Montelupo incontra Marco Cavallo", di Maurizio Conca (2003), durata 21.05.

