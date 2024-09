Sicurezza nei parchi di Empoli, FdI: "Tecnologia per contrastare lo spaccio"

Ancora una volta, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine impiegate sul territorio a seguito delle decisioni prese in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, leggiamo dai giornali che i parchi di Empoli sono in mano a spacciatori e sbandati.

Sul punto intervengono Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Empoli, i quali, nei giorni scorsi, si sono confrontati con alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno evidenziato come il contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle città non può essere affrontato con iniziative sporadiche o di facciata, ma richiede un approccio integrato che coinvolga la comunità, le forze dell’ordine e le istituzioni locali.

Tra i suggerimenti delle forze dell'ordine diretti ai cittadini, tipo quello di coinvolgere i residenti, parlando con loro per identificare attività sospette, chiedendo di prestare attenzione a comportamenti come un eccessivo andirivieni di persone o la presenza di oggetti legati al consumo di droga da segnalare alle autorità competenti; appare utile segnalare la possibilità di fare ricorso alla tecnologia, utilizzando strumenti digitali come l’app YouPol che permette di denunciare episodi di spaccio in tempo reale, inviando foto, video e messaggi alle forze dell’ordine.

L’app YouPol, sviluppata dalla Polizia di Stato, è uno strumento gratuito e sicuro per segnalare episodi di spaccio di droga, bullismo e violenza domestica.

Ecco come funziona:

- segnalazioni in tempo reale: si possono inviare segnalazioni in tempo reale, allegando foto, video, audio e testo. Questo permette alle autorità di avere informazioni dettagliate e immediate sull’evento;

- anonimato: le segnalazioni possono essere fatte in forma anonima, garantendo la sicurezza di chi denuncia;

- geolocalizzazione: l'app utilizza la geolocalizzazione per identificare la posizione del segnalante e mostra l’ufficio di Polizia più vicino;

- chat in tempo reale: gli operatori di Polizia possono aprire una chat con il segnalante per ottenere ulteriori dettagli e fornire assistenza immediata.

- accessibilità: l’app è stata resa accessibile anche per le persone sorde, con funzionalità specifiche per facilitare l’uso.

- YouPol è disponibile per dispositivi iOS e Android e può essere scaricata gratuitamente dagli app store.

Per i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Empoli Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano è importante che la lotta allo spaccio di stupefacenti, così come il tema della sicurezza urbana in generale, sia affrontato in forma integrata e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, poiché il bene e la sicurezza dei cittadini non sono prerogativa esclusiva di qualcuno, né possono essere affrontati in maniera ideologica.

FdI Empoli