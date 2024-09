Adeguamento antincendio in fase conclusiva allo stadio Melani: riaprirà alla piena capienza di 7mila spettatori

Allo Stadio comunale Melani sono in fase conclusiva gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio propedeutici alla riapertura dell’impianto a capienza piena, ossia 7.181 spettatori. Al termine dei lavori sarà presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la Scia antincendio e convocata la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per acquisire l’agibilità a capienza aumentata. Attualmente l’impianto ha una capienza ridotta a 4.975 spettatori distribuiti su tre tribune (nord, sud e ovest).

Questa mattina, nella Sala Gonfalone del Palazzo comunale il sindaco Alessandro Tomasi, insieme all’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini e ai tecnici dell’ufficio lavori pubblici, ha fatto il punto sugli interventi realizzati e in corso di ultimazione allo Stadio. Moltissime, infatti, le opere completate negli ultimi sette anni, un impegno incessante che ha richiesto un investimento di oltre un milione e mezzo. Interventi e attività di manutenzione realizzati con continuità che nel tempo hanno permesso di migliorare la funzionalità dell’impianto, renderlo più accogliente, ampliarne la capienza, superare alcune criticità e superare problemi di carattere strutturale.

Interventi in corso e appena completati

I lavori di adeguamento alla normativa antincendio in corso d’opera hanno impegnato il Comune per 190mila euro. In un primo momento è stato portato a termine l’ampliamento dell’impianto di rilevazione e segnalazione allarme incendio, includendo tutti i locali al chiuso in utilizzo allo Stadio. Poi si è passati all’intervento di adeguamento dell’impianto fisso di estinzione.

Con i lavori in corso di esecuzione verrà completato, dunque, l'adeguamento dell'impianto idrico antincendio alle normative vigenti, un intervento che comprende la sostituzione del gruppo di pressurizzazione e l'installazione di una terza cisterna di alimentazione dell'anello idrico.

Già eseguiti, poi, alcuni lavori di manutenzione ordinaria, come la sostituzione delle lastre di travertino danneggiate presenti nelle scale di accesso alla tribuna Ovest, e il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura del soffitto del tunnel che, passando sotto la tribuna Nord, collega gli spogliatoi al campo da gioco. In corso, alcuni interventi manutentivi all’interno degli spogliatoi.

Completato in primavera anche l’intervento di manutenzione straordinaria della biglietteria della tribuna Ovest. A seguito di un sinistro, i lavori hanno riguardato il ripristino della recinzione all'ingresso ovest e lo spostamento della biglietteria dal manufatto reso del tutto inagibile dall'impatto a quello adiacente.

Inoltre, a breve, attraverso la ditta dell'accordo quadro per la manutenzione degli impianti sportivi, saranno svolti ulteriori interventi per 15.456 euro, così da completare la manutenzione delle docce e degli spogliatoi e ripristinare parti della pensilina di copertura della tribuna stampa.

Gli interventi completati fino al 2023

Nel corso del 2023, con un investimento di 750.345 euro, si è chiuso l’intervento di miglioramento sismico della tribuna Nord dello stadio comunale. Il Comune di Pistoia ha inteso, così, completare il percorso di messa a norma dell’impianto, resosi necessario dopo le verifiche di vulnerabilità sismica, al fine di consentirne la completa agibilità. Terminati gli interventi, infatti, per la tribuna Nord sono stati soddisfatti i requisiti di sicurezza per l’azione sismica previsti dall’attuale normativa.

È stato realizzato, poi, il blocco bagni a servizio della curva Sud e i servizi igienici per la tribuna Nord, operazioni avviate su richiesta dell’Asl. Sono seguiti i lavori di adeguamento alle norme in materia di antincendio e di pubblica sicurezza propedeutiche alla riapertura della tribuna Nord, richiesti dai Vigili del Fuoco.

Gli interventi sulla tribuna Nord erano iniziati già nel corso del 2021, con le opere necessarie per il consolidamento strutturale. Gli interventi su stralli, scale e parapetti, finalizzati alla messa in sicurezza della curva, in questa fase hanno comportano un investimento di 330mila euro.

Prima ancora, tra il 2019 e il 2020, l’Amministrazione comunale ha provveduto a portare a termine, per un importo 200mila euro, il miglioramento sismico della tribuna Ovest, anch'essa a suo tempo risultata carente in termini di resistenza al sisma. Il progetto su questa porzione ha riguardato strutture portanti e copertura, con interventi su travi e ancoraggi, su pilastri e fondazioni.

Potenziato anche l'impianto di illuminazione dell'area di gioco, per 52mila euro, con l´aggiunta di ulteriori proiettori e due torri faro.

Dopo il miglioramento sismico della tribuna Ovest e il potenziamento dell'Illuminazione dell'area di gioco, richiesto dalla Lega Pro per la permanenza in serie C, sono state acquistate e installate anche 2.113 nuove sedute numerate e monocolore blu, per una spesa di 80mila euro. Al centro del settore, alcuni seggiolini di colore arancione hanno formato l’immagine del Micco, simbolo della città e della società.

Portati a termine, nel 2018, alcuni interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a ottenere l'agibilità dell'impianto sportivo, come richiesto allora dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e garantire l’iscrizione al campionato. Si è trattato di rimuovere i materiali di rivestimento presenti lungo il percorso che porta negli spogliatoi non più a norma. Inoltre, sulla curva Sud sono state in parte riverniciate le gradinate con colore ad alta visibilità e posizionate reti di chiusura per impedire l'accesso alle zone interdette. Installate, poi, da una ditta specializzata, porte “tagliafuoco” e sostituiti i maniglioni antipanico, rotti e obsoleti, presenti sulle cancellate dello Stadio.

