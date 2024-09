Buongiorno oggi riprende la rubrica di #cucinachebontà e ringrazio Milena per questa prima ricetta "dell'anno" un buon biscotto-gelato alla ricotta e pesche.

Milena abita in Umbria ma attraverso FaceBook ha trovato il gruppo Cucinare che Bontà e così ha deciso di scrivermi e mandarmi questa bella ricetta ma soprattutto buona. Al posto dei gelati confezionati potrete così preparare questi biscotto-gelato da degustare durante i vostri momenti di relax.

Potete personalizzare il ripieno di questi gelati, perfetti per le merende d’estate, con la frutta di stagione utilizzando anche quella molto matura.

Biscotto gelato con ricotta e pesche

Ingredienti

Per il biscotto

350 gr di farina di tipo 2

300 gr di cioccolato fondente

250 gr di olio di cocco

150 gr di zucchero di canna

80 gr di cacao amaro in polvere

2 uova

2 cucchiai di amido di mais

2 cucchiaini di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

Per il ripieno

850 gr di ricotta vaccina

5 pesche noci

3 cucchiai di miele millefiori

La scorsa di un limone

Preparazione

In una ciotola amalgamate lo zucchero assieme al sale e all’olio di cocco. Unite le uova, la vaniglia, l’amido di mais e la farina setacciata con il lievito. Aggiungete anche il cacao e mescolate bene tutti gli ingredienti, in modo da ottenere un impasto compatto e modellabile. Tritate grossolanamente il cioccolato, incorporatele in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Lasciate raffreddare completamente. Preparate il ripieno. Lavate le pesche, tagliatele a cubetti e unitele alla ricotta, che avrete stemperato in una terrina. Aggiungete il miele e mescolate bene. Distribuite su metà dei biscotti un cucchiaio di ripieno e coprite con i rimanenti biscotti. Livellate bene i bordi per eliminare la ricotta in eccesso e lasciate riposare in freezer per almeno 4 ore, estraendo i vostri gelatini poco prima di servirli.

Milena

