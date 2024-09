Cocaina nascosta nella mascherina e nei calzini, arrestato

Dentro una mascherina appesa allo specchietto retrovisore aveva nascosto sei involucri in cellophane. All'interno quasi sei grammi di cocaina. Tra i sedili dell'auto aveva altri 7 grammi circa di cocaina. Altra droga è stata ritrovata a casa. Un 49enne di origini marocchine è stato arrestato a Lucca.

La polizia lo ha fermato alle 20 del 3 settembre in via Fambrini mentre andava a velocità sostenuta. Bloccato, è stato visto toccare con insistenza una mascherina appesa allo specchietto. Gli agenti hanno fatto accertamenti e scoperto la droga, poi si sono spostati all'abitazione dell'uomo e hanno trovato 130 ulteriori grammi di cocaina nei calzini, 300 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. È subito scattato l'arresto.