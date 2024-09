FdI, Capecchi: "In 5 anni raddoppiati numeri di eletti in Toscana". Assemblea a Piombino

Domani a Piombino si terrà l’assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia in Toscana che riunirà tutti i parlamentari, i consiglieri regionali, comunali e provinciali e gli amministratori locali iscritti al partito di Giorgia Meloni. In tutto FdI Toscana conta 335 eletti: 6 sindaci, 9 vicesindaci, 29 assessori, 5 Presidenti di Consiglio comunale, 17 consiglieri provinciali, 6 consiglieri regionali, 10 parlamentari e il primo eurodeputato toscano di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo pensato a questo momento - spiega il responsabile del Dipartimento delle Autonomie locali di FdI Toscana, il consigliere regionale Alessandro Capecchi - dopo l’importante tornata elettorale di giugno che ha portato il partito ad avere molti più rappresentanti nelle istituzioni locali. Fratelli d’Italia sta vivendo una crescita in termini di consenso dovuta alla leadership di Giorgia Meloni oltreché al lavoro quotidiano dei nostri amministratori e rappresentanti locali.

In 5 anni siamo passati da uno a 6 consiglieri regionali, da 3 a 10 parlamentari e siamo riusciti ad eleggere il primo eurodeputato di Fratelli d'Italia in Toscana, l'ex capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli e in totale abbiamo raddoppiato il numero di eletti.

Prevediamo l’arrivo di centinaia di amministratori all’assemblea di domani considerando le importanti sfide che ci attendono nei prossimi mesi: in primis il rinnovo dei vertici regionali e nazionali di Anci e in secundis le elezioni regionali. Vorrei ricordare che vicepresidente vicario del Consiglio nazionale di Anci è un sindaco toscano e cioè Alessandro Tomasi.

Fratelli d’Italia sta mostrando di avere una eccellente classe dirigente in Toscana, infatti sia Tomasi che Ferrari (che sono stati capaci di strappare la guida dei Comuni di Pistoia e Piombino alla sinistra) sono stati entrambi riconfermati al secondo mandato. A loro si sono aggiunti altri sindaci e numerosi vicesindaci anche di importanti capoluoghi come Grosseto, Pisa e Siena che stanno governando egregiamente”.

L’assemblea prenderà il via domani nel primo pomeriggio presso Borgo degli Olivi a Riotorto e vedrà gli interventi iniziali del coordinatore regionale, on. Fabrizio Rossi, e del padrone di casa, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

