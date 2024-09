'Festa Insieme' tra sport e socialità a Castelfiorentino

Un pomeriggio per stare insieme, e sentirsi parte di una comunità. Ma anche per avvicinarsi a qualche disciplina sportiva, o magari a un corso di sopravvivenza. Assistere a dimostrazioni di giochi e antichi mestieri, conoscere i mille volti del volontariato, recuperare aspetti e protagonisti della storia di Castelfiorentino. Questo il biglietto da visita di “Festa Insieme”, evento che riunisce numerose esperienze associative impegnate nello sport, nel volontariato, nella prevenzione e nell’agricoltura e che si svolgerà Domenica 8 settembre nell’area Parco di viale Roosevelt (ore 16.00-19.00)

Organizzata dalla Polisportiva I’Giglio e dall”Associazione Agricoltori Castelfiorentino (con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e in collaborazione con varie associazioni), “Festa Insieme” è giunta alla ottava edizione e si presenta anche quest’anno con un programma ricco e diversificato, adatto per tutti.

Confermata l’Area Parco di Viale Roosevelt come location naturale della Festa, dove saranno allestiti gli stand delle associazioni e saranno svolte numerose attività, aperte a tutte le età. A questo proposito, i bambini riceveranno all’ingresso un volantino con un percorso da seguire: chi lo completerà riceverà un gadget a ricordo dell’evento.

La Polisportiva I’Giglio (Polisportiva in Festa 10’ edizione) organizzerà esibizioni e la possibilità di provare alcune discipline sportive come Atletica Leggera, Boxe, Bocce, Calcetto Femminile, Ginnastica Artistica, Karate e difesa personale, Kickboxing, Podismo, Tennis, Padel, Survival e Beach Volley. Fra le novità di quest’anno il Baskin, il Calcetto Mascile, lo Hata Yoga – Yoga Posturale, la Chinesiterapia – Massaggi Olistici, il Parkour e una rappresentativa dei Karma Boys (squadra di calcio Gruppo Riabilitativo DSM). Prevista anche una esibizione del Tiro alla Fune. Oltre a provare le varie attività sportive, saranno a disposizione volantini e addetti per offrire al pubblico tutte le informazioni necessarie.

L’Associazione Agricoltori darà vita a una vera e propria “Festa sull’Aia” (9° edizione) con dimostrazione di antichi mestieri (cestaio, battitura con il correggiato), i giochi di una volta (lancio delle trottole, salto con la corda e così via), il giro con il trattorino, e il laboratorio dell’”Orto in Cassetta”: un’anticipazione del progetto che ripartirà in autunno nelle scuole primarie e che ha sempre riscosso grande successo tra gli alunni del Comprensivo. Prevista anche la presenza di “Sei di Castelfiorentino se..”, pagina FB che ha ormai superato i 10.000 iscritti e rappresentata alla festa da Alessandro Verdiani, che presenterà il suo nuovo volume su “La Storia dello Sport Castellano”.

Tra i vari stand ci saranno inoltre quelli dedicati alla prevenzione della Protezione Civile (Prociv Arci) e di Radio Associazione Valdelsa, che offriranno suggerimenti e consigli per comportarsi in modo adeguato nei casi di emergenza; quelli di Avis e Fratres per ricordare la necessità e il valore della donazione di sangue, e della Misericordia di Castelfiorentino, che ha bisogno di nuovi volontari. Infine, iniziative da parte dell’Auser, del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” e di altre associazioni per una festa che intende coinvolgere tutti.

“Festa Insieme – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – è un appuntamento che da molti anni riunisce e offre una visibilità immediata, a colpo d’occhio, della ricchezza associativa del nostro territorio. Centinaia di persone che quotidianamente si dedicano al volontariato, alla solidarietà, alla formazione e alla promozione dell’attività sportiva, alla prevenzione. Una piccola galassia di rapporti sociali e relazioni umane che è quasi impossibile descrivere, o riassumere in poche righe, di cui spesso riusciamo a cogliere l’essenza e il valore solo vivendole. Un mosaico di tante realtà che è comunque importante conoscere, anche in un momento di festa, per sensibilizzare e stimolare i cittadini, e i giovani in particolare, a farne parte, affinché possano diventare protagonisti, e non più spettatori passivi, della crescita della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino