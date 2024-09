Sport e solidarietà, torna la gara podistica in memoria di Neri e Ferramosca

Annuale appuntamento giunto alla 16^ edizione per ricordare Riccardo Neri, il calciatore della Juventus che insieme all’amico Alessio Ferramosca ha lasciato per sempre nel Centro sportivo di Vinovo a Torino i propri sogni e la giovane vita a soli diciassette anni.

L 'Associazione NERI-FERRAMOSCA invita a partecipare a questo evento, per non dimenticare ricordando Riccardo e Alessio con gesti di solidarietà verso bambini Speciali e continuare il loro sogno che si è infranto troppo presto.

Ritrovo l'8 settembre alle ore 8 al Campo Sportivo Comunale Case Nuove di Gambassi Terme per le iscrizioni alla Gara Podistica muniti di certificato medico agonistico che non occorre per la Passeggiata aperta a tutti.

Partenza ore 9.15 per tutti i partecipanti,iscrizione € 8,00 con premio di partecipazione.

Un ricco buffet di ringraziamento all’arrivo precederà le Premiazioni con molti premi offerti da vari Sponsor e la consegna della Coppa del "16 Trofeo Riccardo Neri " .

L'evento organizzato con la collaborazione della Polisportiva I’Giglio (Settore Atletica), il Circolo Arci Casenuove e la Palestra Oasi,gode del Patrocinio del Comune di Gambassi Terme.

"Vi aspettiamo per passare insieme una mattina di Sport e Solidarietà".