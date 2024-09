Il nido Filo e Palla di Torre a Fucecchio diventa comunale

Nel quadro delle politiche per l’infanzia che da sempre hanno come obiettivo quello di ampliare le opportunità di accesso ai servizi educativi per le bambine e i bambini, l’amministrazione comunale di Fucecchio ha deciso di proseguire l’esperienza del nido Filo e Palla assumendone la titolarità. Dall’anno educativo 2024/2025 saranno quindi due i nidi d'infanzia comunali: lo storico nido La Gabbianella a Fucecchio e il nido Filo e Palla a Torre.

Con questa decisione, e con un investimento annuo complessivo che sfiora i 700 mila euro (per nidi comunali e convenzionati), di cui oltre 200 mila per il nido Filo e Palla, il Comune di Fucecchio praticamente arriva quasi a raddoppiare i posti pubblici a disposizione di bambine e bambini nei nidi d'infanzia: a Torre, infatti, saranno disponibili 25 posti che andranno a sommarsi ai 27 già presenti a Fucecchio.

La gestione del servizio del nido Filo e Palla è stata affidata al Consorzio Co&So Empoli, e precisamente alla Cooperativa Indaco, attraverso una procedura di gara pubblica che ha visto il completo riassorbimento del personale di grande professionalità già impegnato nel servizio.

"Il diritto ad un’educazione di qualità fin dai primi anni - dice la coordinatrice pedagogica del Comune di Fucecchio, Jessica Magrini - e’ un obiettivo fondamentale da perseguire, a partire dal pieno riconoscimento dell’infanzia, delle potenzialità e delle competenze delle bambine, dei bambini attraverso la costruzione di un’alleanza positiva con le famiglie".

“Si tratta di un ulteriore e significativo investimento teso a rafforzare ancor più il sistema pubblico dell’offerta di servizi, consolidando il numero dei posti disponibili e la qualità delle opportunità – spiega la sindaca Emma Donnini -. Siamo certi che quest’ulteriore tassello porterà benefici alle politiche per l’infanzia, alle bambine, ai bambini e alle famiglie. Investire nel sistema 0-6 significa investire nel futuro".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa