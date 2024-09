Pisa, provincia al lavoro per l'avvio dell'anno scolastico: spazi e interventi necessari

Gli uffici della Provincia di Pisa sono alacremente al lavoro per l’avvio del nuovo anno scolastico, ormai imminente, sia per quanto concerne gli spazi dei plessi cittadini, sia per quelli dislocati su tutto il territorio provinciale.

“Per quanto riguarda gli istituti di Pisa, l’ente provinciale ha lavorato su diversi livelli in base alle esigenze specifiche. Il Liceo Dini, attraverso quella che ormai sta diventando una consueta collaborazione tra istituti, troverà piena collocazione grazie agli spazi condivisi con il Galilei Pacinotti, raggiungendo un equilibrio sostenibile per entrambe le comunità scolastiche di riferimento. Per quanto riguarda il Liceo Carducci, sono in dirittura di arrivo le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa, che consentiranno di realizzare tre nuove aule nell’atrio al piano terra con interventi del valore complessivo di 200mila euro. A ciò si aggiunge un contratto di locazione appositamente stipulato, anche per il nuovo anno scolastico, con l’Istituto Toniolo che consentirà di rintracciare ulteriori 9 aule da mettere a disposizione delle esigenze espresse dall’istituto.

E’ in corso, inoltre, la progettazione dei lavori all’aula magna del valore di oltre 467 mila euro. Per quanto concerne il Buonarroti, inoltre, sono in arrivo a stretto giro tre nuove aule messe a punto attraverso le lavorazioni dell’ente provinciale. Gli spazi saranno ricavati dalla ristrutturazione dei locali della ex Biblioteca Provinciale che ospiteranno gli uffici amministrativi, la biblioteca, un archivio e la presidenza dell’istituto, andando così a recuperare proprio tre aule in più a beneficio di studenti e studentesse.

Per questi interventi, che hanno messo a punto una riqualificazione degli spazi anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico, laddove archivio e biblioteca sono stati realizzati in base alla normativa antincendio, l’ente provinciale ha investito circa 600mila euro, ai quali si aggiungono 200mila euro per la sostituzione degli infissi".

"Proseguiremo nella ricerca e messa a disposizione di ulteriori spazi a beneficio del Liceo Buonarroti, nella logica di una condivisione delle aule del patrimonio provinciale cittadino da mettere a disposizione soprattutto per quei plessi che, come il liceo stesso, accertano un numero elevato di nuovi iscritti che va ad impattare significativamente sulla fruizione degli spazi già esistenti. Infine, la Provincia di Pisa, come richiesto peraltro dal Consiglio d’Istituto del Buonarroti, durante uno dei tavoli sull’edilizia scolastica cittadina, ha installato 100 rastrelliere bloccatelaio per biciclette negli spazi esterni del Liceo: una operazione del valore complessivo di ulteriori 20mila euro che ha l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. E analoga installazione di rastrelliere è stata effettuata anche negli spazi esterni del vicino Istituto Santoni. Questa iniziativa ha una doppia valenza positiva: da un lato destina una parte degli spazi della scuola al parcheggio delle biciclette, dall'altra garantisce la sicurezza dei cicli, dato che le rastrelliere collocate permettono un facile ancoraggio dei telai”.

Intanto è stato convocato dalla stessa Provincia il tavolo per l’edilizia scolastica di Pisa, in programma il prossimo 11 settembre alle 15, per fare il punto della situazione con tutti gli istituti cittadini in presenza, i consigli di istituto e organismi e associazioni interessate, al fine di proseguire con una logica di ascolto attivo e dialogo per la partenza dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2024/25.

Fonte: Toscana Notizie