A Montelupo il premio dello sport 'Carlo Castellani'

Non è stato facile scegliere fra le circa quaranta candidature arrivate per l’edizione 2024, la seconda, del Premio dello Sport “Carlo Castellani”, ma la commissione esaminatrice ha deciso. I nomi dei vincitori verranno annunciati durante la cerimonia di lunedì 9 settembre, alle ore 21.00, all’Arena Nuovo Mondo in Largo dei Continenti.

Il Premio “Carlo Castellani” è suddiviso in due categorie: il Premio atleta dell’anno e il Premio squadra dell’anno, che vanno rispettivamente all’atleta e alla squadra montelupini che abbiano ottenuto risultati sportivi a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’anno sportivo precedente. I due premi sono a loro volta suddivisi in atleta femminile/maschile dell’anno e squadra femminile/maschile dell’anno.

Previsti poi dal regolamento altri due premi. Il premio Fulvio Cacialli detto “Il Menta” è assegnato a soggetti che si siano particolarmente distinti, sia in ambito pubblico che privato, come singoli, associazioni/organizzazioni senza scopo di lucro o imprese, per favorire lo svolgimento della pratica sportiva, il fair play nella stessa, con finalità educative e di inclusione sociale e delle disabilità.

Il premio Sergio Bitossi detto “Capino”, invece, è attribuito a cittadini, tecnici o dirigenti che abbiano dato un contributo significativo alla promozione/pratica dell’attività sportiva di Montelupo Fiorentino nel corso della loro carriera.

Inoltre, quest’anno ci sarà anche un premio speciale alla carriera, istituito eccezionalmente dalla commissione composta da Alberto Polverosi, Erica Brandani, Donato Pucciarelli, Paola Pinelli, Sebastiano Tofani, Sara Scardigli, Federico Pavese, Sabrina Campaini, Leonardo Vaiani, con la presidenza di Simone Focardi.

“Il Premio dello Sport è un momento importante nella vita di Montelupo, in cui si celebrano i risultati raggiunti dagli atleti e dalle associazioni, ma anche tutti coloro che hanno contribuito a favorire e promuovere la pratica dello sport nel nostro Comune” commenta il vicesindaco e assessore allo sport Francesco Desii. “La nostra città ha una ricca offerta di discipline e la pratica dello sport è qui molto sentita: fatto testimoniato anche dal numero di candidature arrivate. Il Premio – conclude – ci aiuta a valorizzare e a riconoscere il ruolo fondamentale che lo sport e le associazioni svolgono per inclusione, formazione e coesione dei nostri ragazzi e della comunità.”

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa