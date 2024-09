Proverbi e indovinelli, due incontri a Vinci con Carlo Lapucci

Domenica 29 Settembre e Domenica 13 Ottobre alle ore 16 lo scrittore Carlo Lapucci, studioso di tradizioni popolari, saggista, professore, memoria e custode dei più antichi sapere popolari toscani e italiani, terrà due conferenze a Vinci sul tema dei Proverbi e degli Indovinelli sapienza dell’ignoranza e talento dell’intelligenza dei popoli.

Ad affiancarlo la professoressa Alessandra Ulivieri vice presidente del Centro di Documentazione delle tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa, istituzione culturale che elabora, promuove e realizza progetti di promozione culturale e storia volta a certificare le tradizioni popolari degli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa con sede a Cerreto Guidi.

Gli incontri sono organizzati dall’Associazione La Valigia Blu con il Patrocinio del Comune di Vinci, del Tradev e del Cesvot e si svolgeranno nella sala della Casa del Popolo di Vinci in Via R. Fucini, 24, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito, alle ore 16.

Gli incontri saranno preceduti da una breve performance musicale e teatrale a cura dell’Associazione La Valigia Blu.

In particolare Domenica 29 Settembre l’apertura della conferenza sarà affidata al gruppo vocale Le Proverbiali costituito dalle musiciste Alice Ulivi, Laura Basteri, Martina Corsi e dall’attrice Katia Frese che per l’occasione si esibiranno in un quartetto vocale con tema i proverbi.

Fonte: La Valigia Blu